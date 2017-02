TV-Tipp: Mit Martin Walser im Oldtimer

In der Dokumentation „Unterwegs mit Martin Walser – Mein Diesseits“ am 18. MĂ€rz um 21:55 Uhr im SWR Fernsehen steigt der Literaturkritiker Denis Scheck zu Walser in einen Oldtimer und unternimmt mit ihm eine Tour um den Bodensee.



Grund: Der Schriftsteller Martin Walser wird am 24. MĂ€rz 2017 stolze 90 Jahre alt. Denis Scheck reist dafĂŒr gemeinsam mit Walser zu Orten, die den Ausnahmeautor inspiriert haben. Das Walser-Land ist der Bodensee. Es findet sich in Deutschland wohl kein zweiter Dichter, der so sehr mit seiner Heimat verbunden ist. Nicht nur, dass Walser immer dort gelebt hat, viele seiner Romane verwandeln den See in einen literarischen Kosmos. Denis Scheck und Martin Walser durchqueren eine Landschaft, ein Werk und eine Biografie. Sie fahren und reden darĂŒber, was sie sehen, was ihnen in den Sinn kommt – vollziehen eine Lebensreise.