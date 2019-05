US Cars im Technik Museum Sinsheim

Whrend sich die deutsche Mittelschicht in den 50er Jahren lediglich mit einer BMW Isetta, einem VW Kfer und Co. den Traum vom Auto erfllen konnte, gehrte in den USA eine Klimaanlage, Servolenkung sowie ein leistungsstarker V8-Motor bereits zur Serienausstattung. Am 03. und 04. August 2019 rollen eben diese prachtvollen Straenkreuzer, aber auch Muscle- sowie Custom Cars und noch viele mehr auf das Gelnde des Technik Museum Sinsheim zum bereits neunten US-Car Treffen. Anmeldungen werden bereits entgegengenommen.

Am ersten Augustwochenende verwandelt sich der Museumsplatz in ein Eldorado fr die Halter und Fans historischer als auch aktueller US-Automobile. Prchtige Cadillacs sowie Chrysler mit den obligatorischen Weiwandreifen lassen auf dem Museumshof eine Zeit wieder aufleben, in der der Sprit fast umsonst war und die Meinung vorherrschte, Coca-Cola schade der Figur nicht. Doch es wird mehr zu sehen geben als blankpolierte Straenkreuzer. So zum Beispiel Chevrolet Corvettes, hufig im Zweifarben-Look, welche damals den europischen Sportwagen in nichts nachstanden. Oder aber die lssigen Ford Mustang Fastbacks, die geradezu perfekt waren, um sich gegen die spieigen Eltern aufzulehnen. Schon lange in der Szene beliebt und immer hufiger zu sehen und kaum zu berhren, sind die hubraumstarken Vorkriegswagen, die sogenannten Hot und Rat Rods. Alles berflssige Blech abgeflext und jeden Luxus beseitigt, bleibt zwischen dem Fahrersitz und dem Asphalt ein Hauch von Nichts.

Als Basis diente hierfr hufig ein Ford Model A die Chancen stehen gut, beim US-Car Treffen das ein oder andere original Model A und gar Model T zu entdecken. Dass US-Modelle immer noch hei begehrt sind, wird auch an den unzhligen Neuzeitmodellen auf dem Gelnde deutlich. Eines jedoch haben die Fahrzeughalter gemeinsam: Sobald der Motor startet, geht das Blubbern durch den ganzen Krper und jede Strae wird zum US-Highway. Dieses pure Freiheitsgefhl wird auf dem Museumsgelnde zu spren sein und jeden Besucher begeistern. Die Organisatoren erwarten hunderte bunte Straenkreuzer, faszinierende Restaurierungen sowie vor Kraft strotzende Boliden der Neuzeit. Whrend der Museumshof fr die klassischen Heckflossen-Riesen reserviert ist, stehen Flchen fr auergewhnliche US Rat- und Custom Cars, kuriose Umbauten aber auch fr die New Age Modelle zur Verfgung.

Doch was wre ein US-Car Treffen ohne das passende Rahmenprogramm? Neben einer bunten Hndlermeile sorgen die Live-Bands NightHawks sowie Betty Sue & the Hot Dots dafr, dass die bauschigen Petticoats schwingen. Fr das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt – am Samstag sogar bis in den Abend hinein. Beim leckeren BBQ und khlen Getrnken knnen sowohl die Besucher als auch die Teilnehmer den Tag ausklingen lassen.

Das US-Car Treffen findet am Samstag und Sonntag, 03. und 04. August 2019 auf dem Freigelnde des Technik Museum Sinsheim statt: Samstag 9 bis 18 Uhr mit anschlieendem BBQ bis 21 Uhr, Sonntag ebenfalls von 9 bis 18 Uhr.