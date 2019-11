Vertrauenswuerdige Promis

Britische Autokufer wnschen sich beim Gebrauchtwagenkauf ein Royal Treatment: Laut einer Umfrage von CarGurus gehrt die knigliche Familie zu den vertrauenswrdigsten Promis, von denen man einen Gebrauchtwagen kaufen wrde.



Der Herzog und die Herzogin von Cambridge waren dabei die vertrauenswrdigsten Mitglieder der kniglichen Familie. Jeder zehnte Brite glaubt, mit Kate und William ein gutes Geschft zu machen.

Die beiden haben es sogar geschafft, die Queen und den Herzog und die Herzogin von Sussex, Prinz Harry und Meghan Markle, bei den vertrauenswrdigsten Royals in Sachen Autos zu berrunden und das, obwohl die Queen im zweiten Weltkrieg zur Automechanikerin ausgebildet wurde.

Die Gesamtumfrage fhrt allerdings David Attenborough an. Fast ein Viertel der britischen Autokufer wrden mit dem legendren Tierfilmer und TV-Mann ein Gebrauchtwagengeschft abschlieen dabei hat der 93-Jhrige gar keinen Fhrerschein.



CarGurus ist eine Shopping-Site fr Automobile in Grobritannien und wurde von TripAdvisor-Mitbegrnder Langley Steinert gegrndet wurde. CarGurus befragten mehr als 2.000 Autobesitzer und -kufer, um herauszufinden, welchem Prominenten sie beim Kauf eines Gebrauchtwagens am meisten vertrauen wrden .

Die Politiker schnitten weniger gut ab als die knigliche Familie und andere Prominente. Die Befragten waren sich einig, dass Gren wie David Beckham, Judi Dench und Adele in Bezug auf Autoberatung zuverlssiger seien als die politischen Fhrer des Landes.

Nur einer von 20 Brgern wrde darauf vertrauen, dass Boris Johnson mit ihnen ein gutes Geschft mit einem Gebrauchtwagen macht, die politischen Konkurrenten Jeremy Corbyn und Nigel Farage stehen allerdings noch schlechter da.

Die vertrauenswrdigsten Promis beim Gebrauchtwagenkauf

1 David Attenborough

2 William und Kate von Cambridge

3 The Queen

4 David Beckham

5 Judi Dench

6 Ed Sheeran

7 Holly Willoughby

8 Harry und Meghan von Sussex

9 Adele

10 Mary Berry

11 Boris Johnson

12 Jeremy Corbyn

13 Nigel Farage

14 Stormzy

15 Victoria Beckham