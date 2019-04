VETERAMA 2019 – Saisonstart auf dem Hockenheimring

Frhlingswetter und ein ausgebuchtes Gelnde sorgte fr beste Stimmung rund um den Hockenheim-Ring. Nach sieben Jahren holt die Veterama am Hockenheimring immer mehr auf und rckt der Mutter aller Klassikermrkte, der Veterama Mannheim, so langsam auf die Pelle.





Fr Besucher, die mit einem Oldtimer oder mit einem Klassiker anreisten, der mindestens 25 Jahre als ist, bot die Veterama- Show Arena ein beeindruckendes reprsentatives Areal. Die Besitzer der Fahrzeuge waren mitten im Geschehen und konnten ihre Veterama Schnppchen gleich im Kofferraum verstauen. Mehr als 500 Fahrzeuge wurden in diesem Jahr zur Schau gestellt Hochbetrieb herrschte auch im Veterama-Depot, denn dort knnen Teile, die man bereits erworben hatte, bis zum Abend zwischengelagert werden, um, sie dann wieder abzuholen.

Luft nach oben gab es in diesem Jahr vielleicht noch auf dem Veterama-Marktplatz. Mit knapp 100 Fahrzeugen, die dort zum Verkauf angeboten wurden, wren noch einige Pltze frei gewesen. Unter den angebotenen Fahrzeuge waren auch eine Hanomag Garant Cabrio Limousine von 1935, sehr schn restauriert VB. 20.000,-, einTriumph 2-sitziges Sport Cabriolet BJ. 1949 perfekter Zustand 49.000 ,-, einFord Mustang BJ. 1972 rot in gutem Originalzustand 19.900,- oder ein Audi Quattro Coup von 1992 im Originalzustand fr 28.900,-.

Etwas abgehoben schien allerdings der Preis von einem VW Westfalia T1 Camper fr 85.000,-. Ein silberner Mercedes Benz 200E W124 Cabriolet stand fr 12.490,- zum Verkauf. Gleich daneben parkte ein passendes, grnes W 124 Coup in perfektem Zustand fr 8.900,-. Und wer noch etwas Arbeit investieren wollte, konnte das gleiche Modell fr 2.800,- haben. Recht preiswert war ein korallroter NSU Prinz von 1971, der mit 5.700,- ausgezeichnet war.

Traditionell ist die Veterama-Hockenheim allerdings sehr motorradlastig. Aber gerade hier tauchen immer Maschinen auf, von denen Mnnerherzen trumen. Harley Indie, Motor Guzzi, BMW, Zndapp, DKW, NSU, Horex. Es fehlte wohl keine der berhmtesten Marken, die zum Teil lngst Geschichte geworden sind. Besonders interessant wird es dann natrlich dadurch, dass es vielleicht am Nachbarstand gleich die richtigen Ersatzteile gibt.

Auch in den Boxen, in denen sonst die PS Bolligen fr den Start vorbereitet werden, gab es wieder einige Besonderheiten neben den Hndlern mit Edelmaterial. Das Team hatte 3 gigantische Draxter mitgebracht und rund um die Veterama Club Lounge, in der sich Veterama-Besucher gemtlich bei Benzingesprchen mit den Clubleitern ausruhen knnen, herrschte zum Teil Hochbetrieb. Von A. wie Adler bis Z. wie Zndapp reichte die Reihe der Clubs, die einige ganz besondere Fahrzeuge an Ihren Stnden zeigten.

Fotos: VETERAMA GmbH