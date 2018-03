VETERAMA am Hockenheimring

Raus aus dem Winterschlaf und auf ins Leben heißt es fĂŒr alle Old- und Youngtimer auf dem Weg zur FrĂŒhlings-VETERAMA auf dem Hockenheimring. Hier noch ein paar Chromteile, da noch ein passendes Instrument fĂŒr das Armaturenbrett… eigentlich gibt es immer etwas, was der gute alte Freund in der Garage noch brauchen könnte.

In der VETERAMA Show-Arena können Besucher Ihre Old- und Youngtimer prĂ€sentieren. Dieser kostenlose Parkplatz fĂŒr glĂ€nzenden Lack und aufpoliertem Chrom wird auch in diesem Jahr wieder zum Publikumsmagneten. Hier wird auf beeindruckende Weise gezeigt, wie aus vergessenen Scheunenfunden, wieder begehrte SammlerstĂŒcke entstehen können.

Neu ist in diesem Jahr die Club-Lounge in der Halle 2. Hier können sich VETERAMA-Besucher auf Ihrem Rundgang ausruhen und sicher auch interessante FachgesprĂ€che fĂŒhren, denn alle Clubs haben Ihre StĂ€nde rund um die Club-Lounge aufgebaut. „Es sind auch in diesem Jahr wieder alle VETERAMA-StĂ€nde ausgebucht.“ sagt Julia Seidel, die fĂŒr die Platzeinteilung auf dem riesigen GelĂ€nde zustĂ€ndig ist. Wo sonst Vettel, Hamilton & Co Ihre Motoren dröhnen lassen, kehrt vom 06.04.2018-08.04.2018 etwas Ruhe ein und die Erinnerungen an die gute alte Zeit. Das ist das unbeschreibliche VETERAMA-Flair.