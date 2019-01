Veterama Hockenheimring: Start frei für Schnäppchenjagd

Wo sonst Vettel, Hamilton & Co. Ihre Motoren dröhnen lassen, kehrt vom 05.-07.04.2019 VETERAMA ein. Wenn Old- und Youngtimer wieder aus dem Winterschlaf geweckt werden ist es Zeit für die Frühlings-VETERAMA auf dem Hockenheimring. Hier noch ein paar Chromteile, da noch ein passendes Instrument für das Armaturenbrett oder die Werkstatt mit etwas neuer Dekoration ausstatten – eigentlich gibt es immer etwas, was der gute alte Freund in der Garage noch brauchen könnte.

Hier trifft man auf Hobbysammler, die Ihren Keller oder Speicher räumen und Einiges loswerden möchten, meist zu guten Preisen. Der Profihändler hilft dabei Originalteile zu beschaffen oder Sie erwerben einfach ein fertiges Objekt, um nicht schrauben zu müssen. In der VETERAMA Show-Arena können Besucher Ihre Old- und Youngtimer präsentieren. Dieser kostenlose Parkplatz für glänzenden Lack und aufpolierten Chrom wird auch in diesem Jahr wieder zum Publikumsmagneten.

Auf dem VETERAMA Marktplatz werden hunderte Old- und Youngtimer zum Kauf angeboten. Der ideale Platz um Preise zu vergleichen und die ein oder andere Probefahrt direkt vor Ort zu starten. Ein schöner Treffpunkt ist die Club-Lounge in der Halle 2. Hier können sich VETERAMA-Besucher auf Ihrem Rundgang ausruhen und sicher auch interessante Fachgespräche führen, denn alle Clubs haben Ihre Stände rund um die Club-Lounge aufgebaut.

www.veterama.de