Veteran Car Run: Museen bringen Oldtimer in Fahrt

Die berĂŒhmte Ur-Oldtimer-Fahrt von London nach Brighton fasziniert jedes Jahr Tausende von Besuchern am Straßenrand mit seiner einzigartigen Geschichte und Anziehungskraft. Aus der ganzen Welt kommen Fahrzeuge, deren Erbauer alle Pionieringenieure fĂŒr ihre genial innovativen Technologien waren und dafĂŒr geehrt werden.

DarĂŒber hinaus inspiriert der weltweit Ă€lteste Motorsport-Event eine große Anzahl von Museen nicht nur dazu, ihre außergewöhnlichen Oldtimer zu zeigen, sondern sie auch in perfektem Zustand zu halten fĂŒr ihre jĂ€hrliche Pilgerreise von der englischen Hauptstadt zur KĂŒste.

„Es ist ein einzigartiges Spektakel und bringt bemerkenswerte Exponate aus unseren Sammlung zum Leben“, schwĂ€rmt Stephen Laing, Kurator des British Motor Industry Heritage Trust. „Wir brauchen solche Veranstaltungen, um die Autos am Laufen zu halten, und sie bieten uns eine großartige Gelegenheit, unsere wichtigsten TreuhĂ€nder einzubeziehen und auch die Autos vor die Öffentlichkeit zu bringen.“

Die bemerkenswerte Sammlung des Trusts, die jetzt im neu renovierten British Motor Museum in Gaydon ausgestellt ist, bietet die weltweit grĂ¶ĂŸte Ausstellung historischer britischer Autos – bei der letzten ZĂ€hlung waren es mehr als 300 Fahrzeuge aus klassischen, historischen und Veteranen-Epochen. Etwa acht dieser Maschinen stammen aus der Zeit vor 1905 und sind daher berechtigt, an dem London-Brighton-Lauf teilzunehmen, und sechs werden regelmĂ€ĂŸig, manchmal fĂŒr hochkarĂ€tige Teilnehmer, eingesetzt.

Damon Hill und Charley Boorman fuhren im vergangenen Jahr den außergewöhnlichen 1904 Rover 8 PS (das Ă€lteste ĂŒberlebende Rover-Auto der Welt), wĂ€hrend die olympische Ruderlegende Sir Steve Redgrave im Jahr 2014 an Bord seines Thornycroft 20 PS-Wagens von 1904 sprang Terry Wogan.

Vor ein paar Jahren hat das National Motor Museum in Beaulieu fĂŒr den FernsehbĂ€cker Paul Hollywood ebenfalls einen 1904er Zweisitzer De Dion-Bouton zur VerfĂŒgung gestellt, wĂ€hrend das renommierte Louwman Museum in Holland die Veranstaltung immer mit ‚Genevieve‘, dem Publikumsliebling Darracq, unterstĂŒtzt aus dem gleichnamigen Film von 1953 mit dem gleichen Namen.

Das Haynes Museum in Sparkford, Somerset, ist ein weiterer namhafter UnterstĂŒtzer des Veteran Car Run. Das Museum, das auf einer erstaunlichen Auto-Sammlung basiert, die vom Autofahrer und Autohersteller John Haynes OBE zusammengetragen wird, wird als eine Chatity mit einem Ethos gefĂŒhrt, dass seine Autos und MotorrĂ€der gefahren werden sollen.