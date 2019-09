Victoria Albert Museum: Das erste Serienauto und ein fliegendes Auto

Am 23. November erffnet das Victoria & Albert Museum in London eine Sonderausstellung ber das Auto als treibende Kraft des 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung wird eine umfassende Auswahl von Autos zusammenstellen, die in Grobritannien noch nie gezeigt wurden. Jedes erzhlt eine spezifische Geschichte ber seine Auswirkungen auf die Welt.

Dabei sind u.a. das erste Serienauto, ein autonom fliegendes Auto, einen umgebauter Low-Rider und ein Konzeptauto aus den 1950er Jahren. Die Mission von V & A ist es, die Macht des Designs zu frdern, um die Welt zu verndern, und kein anderes Designobjekt hat die Welt mehr beeinflusst als das Automobil, so Kurator Brendan Cormier.

Die Ausstellung zeigt 15 Autos und 250 Objekte in drei Bereichen: Wie das Auto unsere Beziehung zu Geschwindigkeit verndert hat, wie es die Art und Weise verndert hat, wie wir produzieren und verkaufen, und wie es die Landschaft um uns herum verndert hat.

Das Display vereint eine Reihe von Concept-Car-Designs aus dem 20. Jahrhundert, Illustrationen von Magazinen und Filme und verweist auf Populrkultur, Science-Fiction und Noveltechnologien, um die zentrale Rolle des Automobils bei der Vorstellung einer beschleunigten Zukunft zu demonstrieren. Das erste Serienauto, der Benz Patent Motorwagen, wurde 1888 der ffentlichkeit vorgestellt.

Die Idee der Geschwindigkeit erregte schnell die Faszination des Publikums und inspirierte eine weltweite Rennkultur, die das Design und die Technologie von Autos immer schneller werden lie. Eine solche Technologie, die Rationalisierung, wurde mit dem Tatra T77 aus der Tschechischen Republik erforscht. Seine schlanken Kurven und sein Stil wurden entwickelt, um den Luftwiderstand zu verringern, sein Design beeinflusste alle Bereiche, von Glockenhten und Radios bis hin zu Aufschnittmaschinen.

Zu sehen ist auch ein FordModel-T aus dem Jahr 1925, dass am Flieband gefertigt wurde. Die Einfhrung der Ford-Montagelinie verwandelte die Automobilindustrie von sorgfltig handgefertigten Maschinen, die nur wenigen zur Verfgung standen, in einen hocheffizienten Betrieb, der die Demokratisierung des Autos ermglichte.

Im Gegensatz zum Modell T wird ein nach Ma gefertigtes Auto vom Typ H6B von Hispano-Suiza aus dem Jahr 1922 einen detaillierten Einblick in die luxurise und akribisch gearbeitete Welt des frhen Automobildesigns bieten.

Eine Aufarbeitung der der frhen Geschichte von General Motors untersucht den Wandel von Gebrauchsmaschinen zu Objekten der Begierde. Ford produzierte jhrliche Modell-Upgrades und Farbpaletten, wodurch alte Autos unattraktiv und neue Autos begehrenswerter wurden. In einem speziell fr die Ausstellung gedrehten Film wird auch die starke Rolle des Autos bei der Gestaltung lokaler Subkulturen untersucht, indem fnf verschiedene Subkulturen vorgestellt werden: unter anderem sdafrikanische Spinner, kalifornische Low-Rider, Emirati-Dnenrennfahrer und japanische Lkw-Fahrer.

Das Finale der Ausstellung ,“Shaping Space“, erkundet die Auswirkungen des Autos auf die Landschaft, die Nationen und die Stdte der Welt. Es zeigt, wie der Benzinmotor die frhen elektrischen und dampfbetriebenen Konkurrenten besiegt, indem er dazu befhigte, die Welt zu bereisen und Fahrer in Individuen und Entdecker zu verwandeln. Globale Umfragen zu den Straenverhltnissen, die von Michelin verffentlicht wurden, und ein Blick auf die speziellen Gelndewagen mit dem Namen Auto-Chenille von Citron,, belegen diesen neuen Markt fr Abenteuer.

Auch Autos aus den 1950er Jahren, die versuchten, der Kraftstoffknappheit entgegenzuwirken, wie Messerschmitt KR200, und der Ford Nucleon, ein mit Atomkraft betriebenes Konzeptauto, werden ausgestellt. Auerdem wird ein neuer Film gezeigt, der die Landschaften der Energiegewinnung, von den alternden amerikanischen lfeldern bis zu den boomenden Lithiumfeldern in Chile, beleuchtet und eine neue elektrische Zukunft verspricht.

Die Ausstellung schliet mit dem Pop.Up Next, einem autonomen Flugauto, das von Italdesign, Airbus und Audi konzipiert wurde und den Kreis der Vision einer zuknftigen Welt schliet. Zum ersten Mal in Grobritannien zu sehen, kombiniert das Auto die vier wichtigsten Innovationen, die die Zukunft des Fahrens verndern: elektrische Energie, autonomes Fahren, serviceorientiertes Fahren und Fliegen.

Rund um das Objekt wird ein neu in Auftrag gegebener Film Bildmaterial gegenberstellen, dass das ursprngliche Versprechen des Autos (Freiheit, Geschwindigkeit und Effizienz) ohne negative Konsequenzen (Stau, Umweltverschmutzung und soziale Spannungen) wiedergibt und die aktuellen Innovationen zum Ziel hat, dieses ursprngliche Versprechen fr das 21. Jahrhundert zu erneuern. Das Auto hat die Art und Weise, wie wir uns bewegen, sowie unsere Erfahrung mit Geschwindigkeit verndert und unsere Stdte, Umwelt und Wirtschaft fr immer verndert. Es hat die Herstellung auf der ganzen Welt revolutioniert und radikal neue Wege des Stylings, der Herstellung und des Verkaufs eingefhrt. Auf dem Weg zu einem weiteren wichtigen Wendepunkt im Automobildesign zeigt die Ausstellung, wie das Auto in nur 130 Jahren die Welt, die wir heute kennen, geprgt hat.