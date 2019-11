Vier Oldtimer fuer Liebhaber

Im Warwickshire Event Centre findet am 7. Dezember die letzte Classic Car Auction des Jahres mit einer Vielzahl fantastischer Autos mit auergewhnlicher Geschichte und unter fabelhaften Bedingungen statt.

Eines dieser prchtigen Fahrzeuge ist der 1947er Riley RMA Woody Estate. Dieses wunderschne Auto aus Erstbesitz ist eine von nur zwei Karosserien dieses Typs. Es prsentiert sich in cremegrauer Farbe mit einem Eichen- / Eschenrahmen und einer geteilten Heckklappe, wobei die untere Hlfte aus Holz besteht und die obere Hlfte glasiert ist. Es wird beschrieben, dass es sich in grtenteils originalem Zustand befindet, nachdem es in derselben Garage von Anfang an gelagert wurde. Der Woody wird auf 15.000 bis 18.000 GBP geschtzt und wurde wieder in Betrieb genommen, gewartet und ist jetzt in Betrieb. Was fr eine wunderbare Gelegenheit, einen so seltenen und wunderbar gefertigten Woody zu besitzen.

Erst kurz ist das 1972er Rover 3.5 Coup P5B im Angebot. In einem bemerkenswerten Zustand bei dem das Innere wirklich auffllt: unglaublich wie gut das ursprngliche Wildleder erhalten ist. Es ist in Admiralittsblau gehalten und sieht sehr elegant aus. Dieser feine Rover wird mit einer detaillierten Wartungshistorie, dem originalen abgestempelten Rover Passport to Service und dem Toolkit geliefert. Geschtzt auf 20.000 bis 25.000 ist dies ein sehr gut erhaltenes und prchtiges Auto.

Das nchste Los ist ein echter italienischer Hengst, der 1997 Maserati Ghibli Cup mit einem 330 PS starken V6-Zweiturbomotor unter der Haube. Das Auto wird auf 15.000 bis 20.000 GBP geschtzt und ist nur eines von 26 Fahrzeugen, die in Rechtslenkerform hergestellt wurden.

Apropos BMW M3: der angebotene Wagen ist ein 1996 E36 M3 Evolution. Das ein Jahr vor dem Ghibli geborene bayerische Kraftpaket steht seit 2007, daraus folgt die geringe Laufleistung von 45.000 Meilen. Geschtzt auf 18.000 bis 22.000, wird es mit der originalen BMW-gestempelten Service-Geschichte geliefert.