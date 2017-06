Volkswagen, eine deutsche Geschichte

Der Autor Mark C. Schneider referiert am 30. Juni im PS.SPEICHER Einbeck ĂŒber sein Thema „Volkswagen, eine deutsche Geschichte“. Volkswagen ist kein normales Unternehmen, sondern in seiner Struktur und Bedeutung fĂŒr Deutschland einzigartig. Mit dem internationalen Erfolg des legendĂ€ren VW KĂ€fer begann der Aufstieg der Bundesrepublik zum Exportweltmeister.

Doch der von Ingenieur Ferdinand Porsche im Auftrag Hitlers angesiedelte Autobauer durchlief extreme Höhen und Tiefen: In den 1970ern, den 1990ern, den frĂŒhen 2000er-Jahren war der Konzern in einer bedrohlichen Lage. Heute muss er sich in Folge des Skandals um manipulierte Dieselmotoren und angesichts der Herausforderungen der Digitalisierung auf die Branche radikal wandeln. In seinem gleichnamigen Buch „Volkswagen. Eine deutsche Geschichte“ gibt Mark C. Schneider einen tiefen Einblick in die Entwicklung und Kultur des Autokonzerns und zeigt, was auf dem Spiel steht: fĂŒr Volkswagen, Mitarbeiter, AktionĂ€re und Deutschland. Im PS.SPEICHER lĂ€sst er die besondere Geschichte des Unternehmens lebendig werden und verknĂŒpft sie mit den aktuellen Ereignissen.

Der Autor war viele Jahre lang Wirtschaftsjournalist. Er lebt mit seiner Familie in Potsdam und arbeitet in Berlin und Duderstadt. Von 2014 an baute er bei Axel Springer BILANZ Deutschland mit auf. Seit Februar 2017 leitet er Investor Relations und Unternehmenskommunikation eines Familienunternehmens aus Niedersachsen.

