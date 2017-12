Wechsel im Mille Miglia Museum

Zeitlose Meisterwerke, SchmuckstĂŒcke des Designs und der Mechanik, unschĂ€tzbare Beispiele fĂŒr geschmackvolle Fahrzeuge zeigt bis zum 7. Januar 2018 das Museum Mille Miglia in Brescia unter dem Motto „90 Jahre Mille Miglia“. Beispiellos sind die historischen Fahrzeuge, die Geschichte geschrieben haben und an Italiens grĂ¶ĂŸtem Straßenrennen teilgenommen haben – in einigen FĂ€llen auch noch aktiv teilnehmen. Die Ausstellung wurde vom Mille Miglia Museum und von Automotive Masterpieces gefördert und basiert auf einem dynamischen Prinzip: Die spektakulĂ€ren Modelle sind abwechselnd zu sehen. Die Ausstellung zeigt mehr als 30 der besten Exemplare der mechanischen Handwerkskunst Made in Italy. In den letzten zwei Monaten wurden die Fahrzeuge im Museum gewechselt, um ihre schönsten Aspekte zu zeigen und ihre Geschichten einem bewundernden Publikum und den Fans zu erzĂ€hlen. Zu den interessantesten Neuankömmlingen gehören das CoupĂ© Fiat 8V von 1953 (das achte der extrem seltenen ersten 8V-Serien, von denen nur 34 jemals die Produktion verließen). Außerdem das 1950er Modell Giaur 750 Sport von Meccaniche Taraschi und das 1954 OSCA MT4 – 2AD gebaut von den Maserati BrĂŒdern mit Morelli-Karosserie.

Coupé Fiat 8V:

Das super seltene 8V HochleistungscoupĂ© entwickelte Fiat in höchster Geheimhaltung in der Nachkriegszeit. Ein HochleistungscoupĂ©, das dazu bestimmt war, in der GT-Klasse zu konkurrieren, das 2-Liter-8V-Modell war eine Abweichung von der ĂŒblichen Fiat-Produktion. Es wurde von italienischen Privatfahrern und Tunern gut angenommen und war das Auto, das in der 2-Liter-Klasse zu schlagen war, auch dank der speziellen Versionen von Zagato oder Siata. Chassis 106.000008 ist das 8. Auto, das gebaut wird. Insgesamt wurden 34 erste Serien Fiat 8V gebaut. Das Auto ging am 5. MĂ€rz 1953 vom Band und war fĂŒr Emanuele Filiberto Nasi, Sohn von Lord Carlo Nasi und Tina Agnelli, Enkelin von Giovanni Agnelli, dem ehemaligen GrĂŒnder von Fiat bestimmt. Emanuele Filiberto Nasi war PrĂ€sident des Turiner Automobilclubs und raste auf dem Bergrennen Colli Torinesi, Sassi-Superga, mit 106 Startnummern (TO143309) auf Platz 106 in der Klasse Turismo Internazionale -2000cc. Das Auto wurde im August 1956 an Benedetto Testa verkauft (Platte BS38945) und dann in die HĂ€nde von Antonio Siddi gegeben (Sprinter und Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 1958 in London) fĂŒr die Mille Miglia 1957. Siddi mit der Startnummer 319 beendete das Rennen nicht, sondern kaufte das Auto im Juli 1957.

Der Giaur 750:

Der Standort Teramo, , hat Berardo Taraschi, einen Rennfahrer, der sich entschlossen hat, seinen eigenen Rennwagen zu bauen, in der Nachkriegszeit nicht erschreckt – obwohl es dort keine Automobil-Enthusiasten gab. Nach einigen Rennerfolgen hatte Taraschi einen Vertrag mit den Giannini-BrĂŒdern geschlossen, und sie stellten ihm eigene leistungsstarke Giannini-Motoren zur VerfĂŒgung. Der Zusammenschluß von GIAnnini und URania fĂŒhrte zu einer neuen italienischen Marke namens Giaur. Das Chassis BT-004 von Giaur wurde 1950 fertiggestellt und an Italo Arlini-Di Brigida aus Pineto, Italien, verkauft. In der Mille Miglia 1950 war er schnell dabei und wurde 71. und 6. in der Klasse. Der Giaur wurde an Gustavo Laureati von Grottammare verkauft, der mit dem Fahrer Elio Celani und DNFed mit dem Auto an der ’51 MM zusammenarbeitete. Laureati und der Giaur versuchten es erneut bei der ’53 MM. Jetzt mit dem Beifahrer Amedeo Francescangeli platzierte sich das Auto auf Platz 161. gesamt und als 11. in der Klasse. Danach fuhren die BrĂŒder Francesco und Vincenzo 1954 den Giaur, und erreichten den 156. Gesamtrang und den 12. Platz in der Klasse. Das Auto wurde dann bei einer Vielzahl von Veranstaltungen, darunter Circuito di Salerno, Circuito di Terni, Vermicino-Rocca di Papa Hillclimb und mehrere andere lokale Veranstaltungen eingesetzt. Ende 1955 tauschte Francesco De Angelis BT-004 gegen einen Alfa Romeo 1900 vom erfahrenen Rennfahrer Alfredo Tinazzo.

O.S.C.A MT4 -2AD, 1954:

Die drei BrĂŒder Maserati grĂŒndeten nach dem 2. Weltkrieg Officine Specializzate fĂŒr die Costruzione Automobili Fratelli Maserati – O.S.C.A. Kurz gesagt. Das Ziel: wettbewerbsfĂ€hige Autos in limitierter Auflage zu bauen. Die BrĂŒder waren echte Rennfahrer und ihre kleinen O.S.C.A. waren echte Rennwagen. Das erste Automobil von O.S.C.A. war der MT4, fĂŒr Maserati Tipo 4 Cilindri, und in den folgenden acht Jahren wurde er zum erfolgreichsten Sportwagen / Rennwagen unter 1500 ccm der Welt entwickelt. Dieses O.S.C.A. MT4 war das offizielle Auto fĂŒr den französischen Rennfahrer Louis Chiron wĂ€hrend der Carrera Panamericana von 1954. Er wurde Dritter in seiner Klasse. Der Wagen wurde Anfang 1955 an Giulio Cabianca aus Verona verkauft, der in seiner Klasse im Giro di Sicilia den sechsten Platz belegte, sich von der Mille Miglia zurĂŒckzog und schließlich in seiner Klasse auf dem Circuito del Mugello den ersten Platz belegte. In diesem Jahr belegte das Auto auch den dritten Gesamtrang, den zweiten Platz in der Coppa d’Oro delle Dolomiti in den italienischen Alpen. Morelli hat den Körper wĂ€hrend des Winters umgestaltet, damit der Oldtimer wie das Modell von 1956 aussieht. Bei der Mille Miglia von 1956 belegte er den ersten Platz in seiner Klasse und schlug Porsche.

Die Ausstellung ist tÀglich von 10-18 Uhr geöffnet. www.automotivemasterpieces.com | www.museomillemiglia.it