Welt-Meeting der Oldtimer-Enten

Freunde des 2CV aus aller Welt trafen sich Ende Juli im portugiesischen Ericeira. Der Ort an der AtlantikkĂŒste war nach 30 Jahren zum zweiten Mal Gastgeber des 2CV World Meeting, das in diesem Jahr zum 22. Mal stattfand.

Über 2.000 Kultfahrzeuge waren vor Ort, darunter 50 Renn-Enten. Das erste Treffen der 2CV-Freunde fand 1975 in Finnland statt. Es wurde damals und auch jetzt von der ACI (Amicale CitroĂ«n Internationale) organisiert und findet alle zwei Jahre in einem anderen Land statt. In Frankreich, der Heimat des 2CV war der Event 1989 und 2011 zu Gast.

Mit dabei waren nicht nur 2CVs sondern auch der C4 Cactus und der neue CitroĂ«n C3, von denen auch drei bei der großen Abschlussparade mitfuhren.

Das 23. 2CV World Meeting findet vom 30. Juli bis 4. August 2019 in Kroatien statt.