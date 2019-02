Woodstock – Auferstehung des Bulli-Oldtimers

Nach mehr als 50 Jahren wird der berĂŒhmte „Light“ -Bus – ein Volkswagen-Typ-2-Van, der nach seinem Auftritt auf der legendĂ€ren Woodstock-Kunst- und Musikmesse von 1969 in der ganzen Welt berĂŒhmt wurde – dank der Hilfe von Volkswagen of America und der großen Volkswagen-Gemeinschaft wieder fahren.

Der KĂŒnstler Dr. Bob Hieronimus, der den ursprĂŒnglichen Light-Bus bemalt hat, wird eine Neuauflage des legendĂ€ren Busses bei der Orange Country Transporter Organization (O.C.T.O.) beim Winter Meet in Long Beach, Kalifornien, enthĂŒllen. Volkswagen Fans, Autoenthusiasten und Kunstliebhaber können dann das handgemalte Kunstwerk im Long Beach Veteran’s Memorial Stadium. Dies ist die erste öffentliche PrĂ€sentation der Replik der Woodstock-Ikone und der erste Stopp der geplanten Cross-Country-Tour, die zum 50-jĂ€hrigen Bestehen des Musikfestivals fĂŒhrt.

Der faszinierende Kleinbus ist das Ergebnis dreijĂ€hriger BemĂŒhungen von Hieronimus und dem kanadischen Dokumentarfilmer John Wesley Chisholm, den Kleinbus vor dem Meilenstein-JubilĂ€um von Woodstock wieder auf die RĂ€der zu bringen. „Es ist eine Zeitmaschine, die die Menschen in die Vergangenheit, durch die Gegenwart und in die Zukunft fĂŒhrt“, sagt Chisholm.

Hieronimus hatte den ursprĂŒnglichen Standard Bulli von 1963 auf Einladung des Vans-Besitzers gemalt, der damit seine Band zum Festival brachte und einen „Zauberbus“ wollte. Er wurde zum Symbol der Woodstock Art and Music Fair und der Ruf einer ganzen Generationen nach Frieden, Liebe und Einheit schien sich in dieser Momentaufnahme der Fotografie von Associated Press zu spiegeln, die in Zeitungen und Zeitschriften im ganzen Land und weiter verbreitet wurde.

WĂ€hrend der VW-Bus bereits bei jungen Leuten beliebt war, die nach effizienten Wegen suchten, um das Land zu bereisen, hielt der mit Hieronimus ‚Phalanx aus handgemalten Symbolen und psychedelischen Formen ĂŒberzogene Light-Van einen einzigartigen Moment der amerikanischen Kultur fest.

„Im Bus geht es wirklich darum, ein Volk auf einem Planeten zu sein“, sagt Hieronimus, der ebenfalls Symbologe ist. „Auf jeder Seite des Busses gibt es eine Geschichte – viele Geschichten – und alle Geschichten deuten auf Vereinheitlichung, Zusammenarbeit und ein höheres Bewusstsein hin, worum es bei Licht wirklich geht.“

UrsprĂŒnglich hofften die beiden, den echten „Light“ -Bus zu finden und wiederherzustellen, doch nach sechsmonatiger Suche entschloss man sich, eine Replik zu bauen. Dank erfolgreicher Kickstarter-BemĂŒhungen gelang es dem Paar, ein genaues Modell des ursprĂŒnglichen ‚Light‘-Busses zu erwerben und einen sorgfĂ€ltigen Wiederherstellungsprozess zu beginnen, einschließlich einer sechswöchigen Mal-Zeit von Hieronimus und eines Teams von fĂŒnf KĂŒnstlern, um die OriginalgemĂ€lde des Original Bullis wiederherzustellen.