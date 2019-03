ZCCA 2019: Traum-Concours in der Schweiz

Ein Bilderbuch-Wettbewerb fr Oldtimer lockt am 21. August in die Schweiz: der Zurich Classic Car Award, kurz ZCCA, seit 2012 eine feste Institution auf dem Brkliplatz. Am Ufer des Zrichsees wollen erneut mehr als 50 groartige Klassiker um die Anerkennung der Fachjury kmpfen. Erstmals am Start wird es eine Sonderkategorie Micro Cars geben, zu der 15 Fahrzeuge erwartet werden. Und anlsslich des 100. Geburtstags ist eine eigene Bentley-Klasse geplant, in der ganz groe Modelle im Herzen der Limmatstadt antreten sollen. Daneben werden wie in den Vorjahren zahlreiche Marken und Modelle der gesamten Vor- und Nachkriegszeit erwartet.

Neben einem klassenbergreifenden Publikumspreis wird am Ende unter allen Concours-Klassensiegern ein Modell zum Best of Show gekrt. Wie immer gibt es aber auch einen zweiten Hauptpreis fr das am besten erhaltene Fahrzeug mit Patina als Best preserved. Im vergangenen Jahr wurde mit diesem Titel ein Maserati 3500 GT ausgezeichnet, der mit nur 25.000 Kilometern ber mehr als 40 Jahre abgestellt worden war und sich jetzt so original prsentierte, als sei er gerade erst aus der Fabrikhalle gerollt.

Der ZCCA und sein Tessiner Ableger, der Ascona Classic Car Award berzeugt immer wieder mit traumhaft schnen und einzigartigen Modellen, die vor allem von Schweizer Sammlern und Hndlern fr den Concours bereitgestellt werden. Darunter sind stets zahlreiche Sport- und Luxusfahrzeuge, Prototypen und Ikonen der Automobilwelt, mit denen der Concours zu Recht das Prdikat hochkartig immer wieder neu verdient.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.zcca.ch