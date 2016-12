Asso Di Picche

Das Konzept eines Audi 80 – nach der Spielkarte „Pik Ass“ – wurde 1973 von Karmann bei Italdesign in Auftrag gegeben. Verantwortlich fĂŒr dieses in den 70er Jahren fortschrittlichen und meilensteinbildenden Designs, war Giorgetto Giugiaro, damaliger MitbegrĂŒnder und Chefdesigner bei Italdesign. Es sollte eine sehr sportliche Variante des Audi 80 werden. Die LinienfĂŒhrung der keilförmigen Studie kam zwar bei Karmann und der KonzernfĂŒhrung gut an, aber die Idee ein Serienfahrzeug mit diesem Design zu produzieren wurde nie verwirklicht. Dies lag daran, dass Volkswagen selbst ein sportliches CoupĂ© plante und ein Konkurrenz Produkt unpassend kam.

Dennoch begeistert die keilförmige Form des Asso Di Picche bis heute. Gerade Linien und flache Bleche unterstĂŒtzen die keilförmige Anmutung. An der Front verzichtete Giugiaro gĂ€nzlich auf die Stoßstange. Am Heck ist der StoßfĂ€nger in die Karosserie integriert.

Unter dem Blechkleid sitzt die gesamte Technik des Audi 80 mit dem 85 PS starken 1,5 Liter Motor. Das Chassis wurde hinten gekĂŒrzt und nach vorne etwas verlĂ€ngert, um ein sportlicheres Aussehen zu erhalten. Man erreichte damit eine GesamtlĂ€nge unter vier Metern. Lediglich die beiden Doppelscheinwerfer und das Audi Logo an der Front erinnern noch an den ursprĂŒnglichen Audi 80.

Der Innenraum des Asso Di Picche sticht besonders hervor. Hellbraune Sitze aus Faltleder setzten neue MaßstĂ€be. An den TĂŒren sind große Taschen angebracht. Das Besondere: Diese Taschen können abgenommen und als UmhĂ€ngetaschen mitgenommen werden. Das Armaturenbrett ist Zylinderförmig. Diese Form findet man spĂ€ter auch in verschiedenen anderen Studien von Giugiaro. In den 70er Jahren galt dieses Design als Ă€ußerst fortschrittlich. Der Asso Di Picche war nur der Beginn einer ganzen Serie an Fahrzeugen. Es folgten noch der Asso Di Quadri (Karo Ass ) auf der Basis eines 1976er 3er BMWs und der Asso Di Fiori (Kreuz Ass) auf der Basis eines Isuzu von 1979. Einen Herz Ass hatte Giugiaro nie entworfen.

Fotos:©Kay MacKenneth