Porsche 911 Carrera R.S 2.7

Der Porsche 911 wurde als Nachfolger der 356er Serien 1963 auf der Internationalen Automobil Ausstellung in Frankfurt als Porsche 901 vorgestellt. Diese Bezeichnung musste aus urheberrechtlichen GrĂŒnden in 911 geĂ€ndert werden, da Peugeot bereits alle Ziffern Kombinationen mit einer „0“ in der Mitte fĂŒr ihre Serien gesichert hatte. GegenĂŒber dem Porsche 356 war der Porsche 911 technisch gesehen ein Quantensprung. Die selbsttragende Karosserie war im Vergleich mit dem 356 wesentlich grĂ¶ĂŸer und bot somit mehr Platz im Innenraum. Auch grĂ¶ĂŸere Fahrer fanden nun in den CoupĂ©s leicht Platz. Mehr Rundumsicht ist durch die grĂ¶ĂŸeren Fensterfronten gegeben und ein grĂ¶ĂŸerer Kofferraum bot nun auch Platz fĂŒr ein Golf-Bag, eine Maßgabe die angeblich von Ferdinand Porsche vorgegeben war.

Der neue luftgekĂŒhlte Sechszylinder-Boxer-Motor im Heck des neuen Porsche 911 bietet eine Höhere Laufruhe als der Vierzylinder Boxermotor der 356er Modelle. Die Leistung des 2 Liter Motors betrug anfangs 130 PS bei 6100 U/min. Das Benzin-Gemisch wird ĂŒber zwei Dreifach-Fallstromvergaser aufbereitet.

Eine mechanische Doppelreihen-Einspritzpumpe bereitet dem 2,7 Liter Motor des Porsche 911 Carrera RS 2.7 das Gemisch auf. Dieses ermöglicht diesem Leistungs-Sportler eine Sprint-Kraft mit 210 PS.

Diesem Rennsportwagen sollte es nicht vorbehalten werden auch als Touren-Fahrzeug auf die Straße zu kommen. Um die Sport-Homologation zu erhalten musste Porsche von den Spezial-911er Modellen mindestens 500 Modelle mit Straßentauglichkeit bauen.

1972 stellte Porsche daher auf dem Pariser Automobil-Salon den Porsche 911 Carrera RS mit dem 2,7 Liter Motor vor. Ein bis ins Detail abgespeckter und gewichtsreduzierter Rennbolide. Zuerst befĂŒrchtete man bei Porsche, dass sich das Modell aufgrund der damaligen Ölkrise nicht verkaufen wĂŒrde. Aber das Gegenteil trat ein und Porsche legte noch einmal 500 Fahrzeugen auf.

Um Gewicht zu reduzieren, verwendete man dĂŒnnere Bleche fĂŒr die Karosserie, setzte dĂŒnnes Leichtglas aus Belgien fĂŒr Windschutz-, Heck- und Seitenscheiben ein, verzichtete auf DĂ€mmmaterial, Beifahrersonnenblende und auf die Uhr am Armaturenbrett.

Mit dem 210 PS starken 2,7 Liter Carrera 6-Zylinder-Boxer-Motor erreicht der RS eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h. Die Leistung erkennt man aber noch deutlicher in der Beschleunigung. So zieht der RS von 0 auf 100 in 5,8 Sekunden. Dies entspricht einem Leistungsfaktor von 4,6 Kg/PS.

Die Schaltung ist extrem weich und das Fahrzeug spricht bei jeder Geschwindigkeit hervorragend an. Ein sehr stabiles Bremssystem bringt den Porsche RS sogar unter grĂ¶ĂŸter Belastung sicher zum Stillstand.

Von den RS 2.7 Modellen wurden nur 500 StĂŒck gebaut. FĂŒr Experten zĂ€hlt er zu den Besten Sportwagen der 70er Jahre und ist in jeder Porsche-Sammlung begehrt.

Technische Daten Porsche 911 Carrera RS 2.7:

Bauform Sport-Coupé

Motor 6-Zylinder / Boxer

Hubraum 2800 ccm

Zylinder 6

KĂŒhlung Luft

Bauform Boxer

Motorlage Hecklage

Taktung 4

Ventile 2

Maximalleistung bei Drehzahl 260 PS bei 6300 U/min

LĂ€nge 4147 mm

Breite 1652 mm

Höhe 1380 mm

Leergewicht 1075 kg

Radstand 2271 mm

Bremsen Scheiben, innenbelĂŒftet

Höchstgeschwindigkeit 240 km/h

Baujahre 1972 / 1973