August Horch Klassik: Rekordzahlen an Horch-Oldtimern

Gar nicht sonnenverwöhnt startete die diesjĂ€hrige August Horch Klassik. Aber das tat der Vorfreude auf das „Mobilmachen“ der Fahrzeug-SchĂ€tze keinen Abbruch. Als erstes Vorausfahrzeug startete Ralf Hornung von Audi Tradition in einem Audi Imperator Baujahr 1929. Beisitzer und Bordbuch-Leser war der Restaurator des noch einzig verbliebenen Exemplars dieses Typs, Peter Spillner. Dass der Imperator – trotz bereits 2003 abgeschlossener Restauration – nur 2000 km auf dem Tacho hat, lĂ€sst darauf schließen, wie selten er bisher an einer Ausfahrt teilnehmen durfte. In Zwickau und Umgebung noch nie. ZusĂ€tzlich zu dieser RaritĂ€t waren viele bereits gute Bekannte und treue Klassik-Teilnehmer, wie das Damen-Duo Laass auf einem Ford Rheinland (1933) oder Roland Beetz auf einem Horch 420 (1931) mit von der Partie bei der 7. August Horch Klassik, die im Juli stattfand.

Kurz vor dem Ziel der 1. Etappe, Schloss Moritzburg in Zeitz, ließ sich dann auch endlich die Sonne blicken, und das Mitfahren auf den herrschaftlichen hinteren Sitzreihen offener Wagentypen wurde angenehmer.

Die Enkeltochter des Rallye-Namensgebers August Horch, Heike MĂŒller, die noch immer im Mosel-Dorf Winningen – Horch’s Geburtsort – lebt, fuhr mit einem 853er Horch mit.

Liebhaber von Fahrzeug-Veteranen sind wie eine große Familie. Das wurde schon beim Benzin-GesprĂ€ch am Abend zuvor, aber auch beim gemeinsamen Mittagessen im Zeitzer Schloss mit Kinderwagen-Museum deutlich. Dort begrĂŒĂŸte ganz stilecht „August Horch“ mit seinem FrĂ€ulein Hermine jeden einzelnen Teilnehmer. Ein Rendezvous mit der Vergangenheit hatten aber auch alle freundlichen „Wegelagerer“, die, auf KlappstĂŒhlen sitzend, nicht mĂŒde wurden, die seltenen Zwei- und VierrĂ€der zu bewinken und zu beklatschen.

WĂ€hrend des Kaffeetrinkens im Innenhof des August Horch Museums wurden fĂŒr den Ă€ltesten Pkw Dieter Schmidt aus Reichenbach (Buick /Pheaton – 1926) und fĂŒr das Ă€lteste Krad Ulrich Krause aus Gera (Wanderer 4-5 – 1919), als Ă€ltester Teilnehmer der 82jĂ€hrige Eberhard Bellmann aus Glauchau und derjenige mit der weitesten Anreise (Reinhard MĂŒller aus CH-Zwingen) ausgezeichnet.