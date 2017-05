Blecharbeiten – Sicken anfertigen Teil 6

In dem letzten Beitrag haben wir gezeigt, wie man Sicken in ein Bodenblech formt. In dieser Folge wollen wir eine weitere Technik zeigen, wie prÀzise Sicken mit runden Ecken in ein Blech geformt werden können.

An der Sickenrollenmaschine wird auf die obere Achse eine flache schmale Rolle an die Kante einer Rundsickenrolle auf der unteren Achse angesetzt. Das Blech wird eingespannt und die Sickenrollen gespannt. FĂŒhrt man nun das Blech durch die Sickenrollenmaschine, entsteht eine Sickenvertiefung mit einer klar definierten Kante und einer runden Mulde.