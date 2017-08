Gartenparty mit Oldtimer-Spaß

29,4 Liter Hubraum aus vier Zylindern – das Biest aus Turin knattert wie einer der legendĂ€ren Traktoren aus dem Hause Lanz Bulldog. Kleiner Unterschied: der Fiat S 76 aus dem Jahr 1911 bringt es auf mehr als 200 km/h Spitze. Auf dem Rundkurs von Schloss Dyck herrschen aber strenge Regeln was den Top-Speed der edlen Klassiker angeht. Also bleibt die Tachonadel bei 135 stehen. Dennoch brĂŒllen der Fiat und der 16-zylindrige Auto-Union-Silberpfeil aus der Sammlung von Audi Tradition um die Wette.

Martialisch waren auch andere Klassiker auf den diesjĂ€hrigen Classic Days. Wechselhaftes Wetter hielt die zahlreichen Besucher dennoch nicht davon ab, das alte Eisen auf dem Rundkurs oder dem Schönheitswettbewerb der „Jewels in the Park“ beizuwohnen. Neben den Traditionsabteilungen aller namhaften Hersteller zeigte die Autostadt die Welt des Volkswagen Konzerns.

AnlĂ€sslich seines 70. Geburtstages am siebten MĂ€rz pilotierte Walter Röhrl einen Audi quattro A2, jenen Renner auf dem er zusammen mit Co-Pilot Christian Geistdörfer Rallye-Weltmeister wurde, in bekannt-spektakulĂ€rer Manier ĂŒber die Strecke. Am Stand der Autostadt drĂ€ngten sich die Menschen, um sich bei den Autogrammstunden der beiden Heroen diverse Devotionalien signieren zu lassen. Das wechselhafte Wetter mit teils heftigen Regenschauern hielt keinen Fan ab. Röhrl ist eben bis heute eine Ikone des Motorsports.

Mit den vielfĂ€ltigen EinsĂ€tzen der Oldies aus der Zeithaussammlung auf Klassik-Rallyes oder Events wie Schloss Dyck avancierte die Autostadt zu dem, wofĂŒr sie Ende der 1990er-Jahre geplant wurde: Markenbotschafterin und Kommunikationsplattform des Volkswagen Konzerns. Kunstausstellungen oder Bildungsprogramme gehören im Portfolio der Autostadt ebenso dazu, wie die MobilitĂ€t in ihrem vollen Umfang erlebbar zu machen.

In Wolfsburg widmet anlĂ€sslich des 70. Geburtstages von Walter Röhrl die Autostadt dem „Rallyefahrer des Milleniums“ eine eigene Ausstellung im ZeitHaus. „Ein Leben im Rennsport – Die Rallye-Legende Walter Röhrl“ wird am 21. August ab 18:00 Uhr feierlich eröffnet. Auf der HafenbĂŒhne folgt ab 19:30 Uhr eine Talkrunde mit Röhrl und seinem Beifahrer Christian Geistdörfer. Eckhard Schimpf, Journalist, Buchautor und jahrelang fĂŒr Porsche selbst aktiver Rennfahrer wird den Abend moderieren, begleitet durch Rallye-Kultfilme von Helmut Deimel.

Text: Tim Westermann