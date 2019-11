Oldtimer in Arizona unterm Hammer

RM Sothebys hat die ersten Feature-Eintrge fr den jhrlichen Arizona-Verkauf des Unternehmens angekndigt, der fr den 16. bis 17. Januar angesetzt ist.

Es ist eine Ehre, sieben Cadillac V-16-Varianten aus der angesehenen Sammlung von John D. Groendyke prsentieren zu knnen, die vollstndig ohne Vorbehalt angeboten werden.

John D. Groendyke aus Enid, Oklahoma, ist ein bekannter Name im Sammlerauto-Hobby und langjhriger Freund und Kunde von RM Sotheby’s. Groendyke ist seit den frhen 1990er Jahren ein leidenschaftlicher Sammler und hat im Laufe der Jahre einige der grten amerikanischen und europischen Klassiker besessen. Im Laufe des letzten Jahrzehnts hat John eine Sammlung der bedeutendsten Cadillac V-16-Karosserieformen und Modelljahre zusammengestellt. insgesamt 17.

Herr Groendyke ist ein Gentleman-Sammler, der fr seine gepflegten Autos bekannt ist. Er hat die besten verfgbaren Beispiele gesammelt und spart keine Kosten, um sicherzustellen, dass sie so funktionieren, wie sie sollen. Oft fhrt er seine Autos und nutzt sie auf Touren genauso wie auf dem Showfeld. Er ist auch ein bekannter Konkurrent auf der Concours-Rennstrecke und gewann zahlreiche Auszeichnungen am Pebble Beach, auf Amelia Island, beim Concours of America und bei anderen Veranstaltungen im ganzen Land. Er hat seine Cadillac V-16-Sammlung sehr genossen und ist nun bereit, einen Teil davon an andere begeisterte Sammler weiterzugeben.

Der Cadillac V-16 war als erstes Serienauto mit einem V-16-Motor eine technische Errungenschaft, als es noch V-8 gab, die ausschlielich Luxusherstellern vorbehalten waren. Cadillacs V-16-Motor bestand im Wesentlichen aus zwei Motoren in einem, die sich ein Kurbelgehuse und eine Kurbelwelle teilten, zunchst 160 PS leisteten, schlielich auf 185 PS anstiegen und im Leerlauf ein Drehmoment von 300 Fu-Pfund aufwiesen. Abgesehen von der Ingenieurskunst ist der Motor auch sthetisch ein Kunstwerk, von dem behauptet wird, er sei das erste Serienauto-Triebwerk, das wirklich mit schlankem Design und minimalem Durcheinander entworfen wurde. Um den Motor zu verkleiden und den satten 148-Zoll-Radstand zu schmcken, der bis 1934 auf 154 Zoll anwachsen sollte, standen den Kufern 54 Karosserietypen zur Auswahl, vom Roadster bis zum Stadtauto, alle von Cadillacs hauseigenem Karosseriebauer Fleetwood und sieben von die in Mr. Groendykes Sammlung vertreten sind.

Die Auswahl von sieben Fahrzeugen aus der Groendyke Collection wird von einem 1930er Cadillac V-16 Sport Phaeton von Fleetwood angefhrt. Dieses echte, auergewhnliche Exemplar wurde in aufflligen Farben restauriert und ist mit Original-Fahrgestell, Motor, Achsen, Karosserie und weiteren Komponenten in allen Teilen identisch. Der Sport Phaeton befand sich frher drei Jahrzehnte im Besitz des CCCA-Mitglieds Walden J. Schmitz, der ihn Anfang der 1960er-Jahre aus dem Nachlass seines ursprnglichen Besitzers erwarb. Schmitz restaurierte das Auto und brachte es in den frhen 1970er Jahren zu CCCA-Treffen. Danach stellte er es in sein Wohnzimmer, bis es 1998 von seinem Anwesen verkauft wurde. Das Auto hatte im Laufe seiner fast geglaubten vier Privatbesitzer 90 Jahre Lebensdauer (ca. 900.000 – 1.200.000 USD). Der Sport Phaeton wird von einer 1935er Cadillac V-16 Imperial Cabriolet Limousine von Fleetwood, ehemals Richard Gold, Dr. Barbara Atwood und Andrews Collections, ergnzt, die eine gut erhaltene Restaurierung von Steve Babinsky trgt (ca. 600.000 – 750.000 USD).

„Wir fhlen uns geehrt, John Groendykes Cadillac V-16 in Arizona anbieten zu knnen, die von ihm und seinem Team einwandfrei gewartet werden“, sagte Gord Duff, Global Head of Auctions bei RM Sothebys. Wir haben in den letzten Jahren ein starkes Interesse von Bietern an hochwertigen Cadillac V-16-Exemplaren gesehen. Vor wenigen Wochen, bei unserem jhrlichen Hershey-Verkauf, erzielte ein weiterer Sport Phaeton – das Schwesterauto von Groendyke – eine Spitzenabrechnung und bertraf damit seine Vorgngerversion. Verkaufsschtzung. John ist einer der groartigsten Sammler in diesem Hobby und es war eine echte Freude, in den letzten Jahrzehnten mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns jetzt darauf, diese V-16 auf einen Markt zu bringen, auf dem groe amerikanische Klassiker florieren. “

Weitere aus der Sammlung angebotene Fahrzeuge sind:

Ein 1933er Cadillac V-16 Allwetter-Phaeton, restauriert mit einem korrekten Fleetwood-Korpus und frher aus den Sammlungen von Fred Weber und Aaron Weiss (ca. 300.000 – 350.000 USD);

Eine Cadillac V-16 Town Limousine aus dem Jahr 1936 von Fleetwood, dem einzigen berlebenden dieses Stils, mit einer gut erhaltenen Restaurierung von Fran Roxas und frher der bekannten Sammlung von William Ruger Jr. (ca. 250.000 – 300.000 USD);

Ein 1939er Cadillac V-16 Cabriolet Coup von Fleetwood, ein sehr seltener V-16 der zweiten Generation, einer von nur sieben gebauten und ehemals im langfristigen Besitz von Bob Hannay (ca. 225.000 – 275.000 USD);

Eine 1931er Cadillac V-16 Imperial Limousine mit sieben Passagieren von Fleetwood, eine der besten originalen, unrestaurierten V-16, wunderschn erhalten und mit bekannter Geschichte aus der Neuzeit. Die Imperial Sedan befand sich frher im Besitz des bekannten Restaurators „Cadillac Jim“ Pearson (ca. 100.000 – 150.000 US-Dollar).

Eine Cadillac V-16-Limousine fr fnf Passagiere von Fleetwood aus dem Jahr 1932, wunderschn restauriert in der Originalfarbe von Viceroy Maroon und ein ideales Wohnwagen- und Reisemobil (ca. 175.000 bis 225.000 USD).

RM Sothebys 2020 Ar ist eine traditionsreiche Veranstaltung, die jedes Jahr den Auktionskalender fr Sammlerautos einleitet.