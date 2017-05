RETRO CLASSICS meets Barock

Die 14. Ausgabe dieser hochwertigen Veranstaltung prĂ€sentiert automobile Schönheiten und RaritĂ€ten der Vor- und NachkriegsĂ€ra im Innenhof des Residenzschloss Ludwigsburg. Seit Jahren gilt diese Oldtimer-Veranstaltung als wichtiger Termin fĂŒr Oldtimer-Enthusiasten und zĂ€hlt zu den Höhepunkten im Laufe der vielfĂ€ltigen Oldtimer-Saison. Ob es nun an der barocken Kulisse, den historischen Fahrzeugen oder an der sommerlich heiteren Stimmung liegt: RETRO CLASSICS meets BarockÂź ist in seiner hochwertigen PrĂ€sentation wohl einmalig und immer etwas ganz Besonderes.

Jedes Jahr kommen rund 20.000 Besucher zum Oldtimer-Event in den Schlosshöfen, wo sich die Besitzer der RaritĂ€ten im automobilen Schönheitswettbewerb in verschiedenen Klassen dem Urteil der Jury stellen. Höhepunkt ist die Vergabe des „Best of Show“.

http://www.retro-classics-meets-barock.de/