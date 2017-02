Sunbeam 1000Hp: Auferweckung eines Oldtimer-Kraftmonsters

Aus Anlass des 90. Geburtstags einer Motor-Legende wird das National Motor Museum Beaulieu wieder Leben in einen der Motoren des legendĂ€ren Oldtimers Sunbeam 1000hp „hauchen“. Der Wagen hatte einst den 200mph Land-Geschwindigkeitsrekord gebrochen. Das Restaurationsprojekt startet am 29. MĂ€rz. Das Starten des Motors wird irgendwann im Laufe des Jahres 2017 erwartet.

Die beiden 22,5-Liter-V12-Flugzeugtriebwerke von 1927, die jeweils 435 PS produzierten, befinden sich in einem gefĂ€hrlichen Zustand, wobei die innere Korrosion schwere SchĂ€den verursacht hat. Durch den sorgfĂ€ltigen Umbau des hinteren Motors mit Fachwissen und maßgeschneiderten Teilen werden die Ingenieure des Nationalen Motormuseums die GerĂ€usche, SehenswĂŒrdigkeiten und GerĂŒche dieser bahnbrechenden Maschine wiederbeleben und helfen, sie fĂŒr kĂŒnftige Generationen zu bewahren.

Am 29. MĂ€rz 1927 waren rund 30.000 Zuschauer anwesend, um Major Henry Segrave zu sehen, der einen neuen Welt-Land-Geschwindigkeitsrekord setzte, indem er das legendĂ€re Auto mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 203.79mph am Daytona Beach in Florida fuhr. Die Zuschauer standen in den nahe gelegenen SanddĂŒnen, um die High-Speed-LĂ€ufe am Strand zu beobachten. Um den Rekord zu setzen, musste Major Segrave zwei LĂ€ufe absolvieren. Starke Winde wĂ€hrend des ersten Ă€ußeren Laufs ließen das Auto heftig rutschen und zwangen ihn, ins Meer zu fahren, um das Auto zu verlangsamen. Er schaffte es aber wieder Land zu gewinnen.

Die Geschwindigkeiten, die auf den beiden LĂ€ufen erreicht wurden, waren 200,668mph und 207.015mph, was eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 203.792mph ĂŒber die Meile und die Einstellung eines neuen Land Speed ​​Record bedeutete – der erste ĂŒber 200mph. Major Segrave hatte den etablierten Rekordhalter Sir Malcolm Campbell im Jahr zuvor herausgefordert, indem er einen neuen World Land Speed ​​Record von 152,33 Meilen pro Stunde in einem 4-Liter-Supercharged Sunbeam stellte. Doch angesichts der magischen HĂŒrde der 200mph, wusste er, dass eine viel mĂ€chtigere Maschine benötigt wĂŒrde. Der daraus resultierende Sunbeam 1000hp, der von der Sunbeam Motor Company bei ihren Werken in Wolverhampton gebaut wurde, war eines der ersten Autos, die als das schnellste landgestĂŒtzte Fahrzeug konstruiert und gebaut wurden. Das Fahrer-Cockpit des Sunbeam 1000hp wurde zwischen den beiden V12 Sunbeam Matabele-Aero-Motoren positioniert, die ihre RĂ€der ĂŒber ein dreistufiges Getriebe- und Kettenantriebsgetriebe antrieben. Das Gesamtgewicht dieses massiven Autos war weit ĂŒber drei Tonnen, wĂ€hrend seine einzigartige stromlinienförmige Karosserie ihm den beinahe zĂ€rtlichen Spitznamen ‚The Slug‘ verdiente.